A Brindisi la nuova frontiera della manutenzione elicotteristica di Leonardo
Leonardo sceglie Brindisi per la sua prima base di manutenzione elicotteri nel sud Italia. Una scelta strategica e industriale: dentro l’hangar da 4.000 metri quadrati inaugurato nel sito produttivo brindisino, la Divisione Elicotteri del gruppo costruisce un nuovo punto di equilibrio tra prossimità operativa e presenza territoriale. La nuova Service Station non è solo un’estensione della capacità logistica del gruppo, ma un tassello di una strategia più ampia: decentrare la manutenzione di una flotta governativa di circa 150 mezzi – Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica, Esercito, Marina – alleggerendo il carico dei centri di supporto del nord e del centro e garantendo tempi di risposta più rapidi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
