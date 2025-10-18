A Brindisi il Parco Nazionale d' Aspromonte tra i protagonisti del progetto Natures

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche il Parco Nazionale dell'Aspromonte tra i partner del progetto Natures (Strengthening conservation measures for priority species and habitats in the programme area), finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027 con capofila il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

brindisi parco nazionale dBrindisi porto sicuro, ora una nuova sfida: «Sia strategico per ricostruire Gaza» - Il governo consideri il porto di Brindisi per quelle che saranno le attività di ricostruzione ... Come scrive quotidianodipuglia.it

brindisi parco nazionale dAmici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l’archeologo Francesco D’Andria al Palazzo Granafei Nervegna - Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo Granafei Nervegna (via Duomo, 20) l'evento organizzato e promosso dall'associazione AMI ... Segnala brindisisera.it

Brindisi, moria di pesci al Parco del Cillarese: non c'è ricambio d'acqua - Così si presentavano i laghetti del parco Cillarese, il più grande polmone verde della città di Brindisi. Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Parco Nazionale D