A Brindisi il Parco Nazionale d' Aspromonte tra i protagonisti del progetto Natures

C'è anche il Parco Nazionale dell'Aspromonte tra i partner del progetto Natures (Strengthening conservation measures for priority species and habitats in the programme area), finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027 con capofila il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il brindisi del Ministro Piantedosi e del Ministro Giuli al parco archeologico Aeclanum a Mirabella. Con un ottimo fiano hanno brindato all'Irpinia: Giuli ha ringraziato tutti per l'accoglienza calorosa ed ha chiesto a Piantedosi di tornare insieme presto in questa te

Brindisi porto sicuro, ora una nuova sfida: «Sia strategico per ricostruire Gaza» - Il governo consideri il porto di Brindisi per quelle che saranno le attività di ricostruzione

Amici dei Musei Brindisi celebra la Giornata Europea e Nazionale FIDAM con l'archeologo Francesco D'Andria al Palazzo Granafei Nervegna - Avrà luogo domenica, 12 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, a Brindisi, Sala della Colonna nel Palazzo Granafei Nervegna (via Duomo, 20) l'evento organizzato e promosso dall'associazione AMI

Brindisi, moria di pesci al Parco del Cillarese: non c'è ricambio d'acqua - Così si presentavano i laghetti del parco Cillarese, il più grande polmone verde della città di Brindisi.