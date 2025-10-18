A Bresso nasce il comitato contro il nuovo aeroporto per difendere il parco Nord | No ai voli commerciali

Bresso (Milano) – “No ai voli commerciali e di linea sulle case e sul Parco Nord!”: sarà questo lo slogan del Comitato “Difesa del Parco Nord. No Aeroporto Commerciale“, che è nato in questi giorni su iniziativa della storica associazione locale “Amici Parco Nord“, per mantenere l’attuale funzione turistica e di scuola di volo dello scalo di Bresso. I membri degli “Amici Parco Nord“ si sono subito attivati in comitato appena si è diffusa la notizia di un nuovo modello di mobilità aerea di Enac, l’ente nazionale aviazione civile, in grado di collegare una ventina di piccoli-medi aeroporti italiani con voli di linea: ebbene, quello di Bresso potrebbe diventare, a questo punto, importante e strategico, vista la sua vicinanza con Milano, per il Nord Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

