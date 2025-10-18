A Bologna è apparso un murales per il cardinale Zuppi

18 ott 2025

In via san Vitale, a Bologna, è apparso un murales per l’arcivescovo Matteo Zuppi. A dipingere l’opera è stato lo street artist romano Mauro Pallota, in arte Maupal, che già in passato aveva omaggiato Papa Bergoglio con alcune opere che, tra l’altro, erano state in esposizione a Bologna lo scorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

