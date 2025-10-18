A 81 anni torna sui banchi | per Vincenzo Marras la scuola è unu giru francu della vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno tra i banchi di un instancabile studente. Per Vincenzo Marras, 81 anni, la scuola è diventata un vero “giro gratuito” della vita, un dono inaspettato che ha deciso di cogliere con entusiasmo. A settembre, il pensionato cagliaritano è stato tra i primi a iscriversi al Cpia 1 Karalis, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti, dove si prepara ad affrontare il biennio delle superiori. Solo un anno fa, Marras era diventato il più anziano studente della sede di Assemini, riuscendo a conseguire la licenza media con grande orgoglio. L’esperienza lo ha talmente appassionato da spingerlo a continuare il percorso scolastico, dimostrando che la voglia di imparare non ha età. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

