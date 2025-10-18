A 81 anni torna a scuola per il biennio delle superiori

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 81 anni, Vincenzo Marras ha deciso che era il momento giusto per tornare tra i banchi. Non per un riconoscimento formale, né per recuperare qualcosa che sente di aver perso. Semplicemente, perché gli piace studiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

