A 81 anni torna a scuola per il biennio delle superiori

A 81 anni, Vincenzo Marras ha deciso che era il momento giusto per tornare tra i banchi. Non per un riconoscimento formale, né per recuperare qualcosa che sente di aver perso. Semplicemente, perché gli piace studiare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo cinquant’anni il mito torna in vita. A Roma, l'attore turco presenta la nuova serie Sandokan insieme al regista Jan Maria Michelini, e il resto del cast: Alessandro Preziosi, Alanah Bloor ed Ed Westwick. Un racconto d’avventura e libertà, ma anche di risco - facebook.com Vai su Facebook

?Dopo più di quarant’anni, torna alla GAM l’opera "Paesaggio con figure e temporale sullo sfondo" del pittore Lorenzo Delleani un olio su ceramica trafugato dal museo torinese nei primi anni Ottanta insieme ad altre sei opere d’arte. Info: https://torinoclic - X Vai su X

A 81 anni torna a scuola e frequenta le Superiori - E adesso si è voluto iscrivere anche alle scuole superiori: Vincenzo Marras, di Assemini, frequenta il Cpia 1 Karalis - Come scrive ansa.it

A 81 anni nonno Vincenzo torna sui banchi di scuola: «Un regalo inaspettato della vita» - Cagliari La scuola è stato 'unu giru francu', un regalo inaspettato che la vita gli ha fatto alla sua età. Segnala msn.com

Cagliari, nonno Vincenzo a 81 anni torna a scuola e si iscrive alle superiori - E adesso si è voluto iscrivere anche alle scuole superiori: Vincenzo Marras, di Assemini, in provincia di Cagliari, frequenta il Cpia 1 K ... Scrive msn.com