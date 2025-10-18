A 81 anni fra i banchi è il più anziano studente sardo

Agi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La  scuola  è stato 'unu giru francu', un  regalo inaspettato  che la vita gli ha fatto alla sua età. A settembre  Vincenzo Marras, 81 anni, è stato tra i primi a iscriversi al  Cpia 1 Karalis  - il  centro provinciale istruzione degli adulti, scuola pubblica - dove si prepara ad affrontare il  biennio delle superiori. Lo scorso anno, il più anziano studente della sede di Assemini ha conseguito la  licenza media. Un  percorso  che lo ha entusiasmato, tanto che ha deciso di  continuare a studiare. Proprio durante l'esame, Vincenzo ha spiegato il perché ricordando la volta in cui, settant'anni fa, aveva giocato a carte con gli astutissimi 'piciocus de crobi', al mercato vecchio di Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it

a 81 anni fra i banchi 232 il pi249 anziano studente sardo

© Agi.it - A 81 anni fra i banchi, è il più anziano studente sardo

Altre letture consigliate

81 anni banchi 232A 81 anni nonno Vincenzo torna sui banchi di scuola: «Grazie ai piciocus de crobi, un regalo inaspettato della vita» - Cagliari La scuola &#232; stato 'unu giru francu', un regalo inaspettato che la vita gli ha fatto alla sua età. Riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: 81 Anni Banchi 232