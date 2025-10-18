A 81 anni fra i banchi è il più anziano studente sardo
AGI - La scuola è stato 'unu giru francu', un regalo inaspettato che la vita gli ha fatto alla sua età. A settembre Vincenzo Marras, 81 anni, è stato tra i primi a iscriversi al Cpia 1 Karalis - il centro provinciale istruzione degli adulti, scuola pubblica - dove si prepara ad affrontare il biennio delle superiori. Lo scorso anno, il più anziano studente della sede di Assemini ha conseguito la licenza media. Un percorso che lo ha entusiasmato, tanto che ha deciso di continuare a studiare. Proprio durante l'esame, Vincenzo ha spiegato il perché ricordando la volta in cui, settant'anni fa, aveva giocato a carte con gli astutissimi 'piciocus de crobi', al mercato vecchio di Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Dai banchi di Amici al cuore: quattro anni dopo il talent, tra Flaza ed Elisabetta Ivankovich è sbocciato l’amore. Le due cantanti lo hanno reso ufficiale sui social con un “ti amo, per sempre”. - facebook.com Vai su Facebook
Ricapitolando, quest'uomo, al secolo Luca Banchi, negli ultimi anni: - ha portato la Lettonia nel 2023 al quinto posto ai Mondiali, il miglior risultato nella storia del Paese - è diventato la terza chiave di ricerca su google in Lettonia - ha riportato Pesaro ai playoff - X Vai su X
A 81 anni nonno Vincenzo torna sui banchi di scuola: «Grazie ai piciocus de crobi, un regalo inaspettato della vita» - Cagliari La scuola è stato 'unu giru francu', un regalo inaspettato che la vita gli ha fatto alla sua età. Riporta lanuovasardegna.it