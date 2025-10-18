A 81 anni fra i banchi è il più anziano studente sardo

AGI - La scuola è stato 'unu giru francu', un regalo inaspettato che la vita gli ha fatto alla sua età. A settembre Vincenzo Marras, 81 anni, è stato tra i primi a iscriversi al Cpia 1 Karalis - il centro provinciale istruzione degli adulti, scuola pubblica - dove si prepara ad affrontare il biennio delle superiori. Lo scorso anno, il più anziano studente della sede di Assemini ha conseguito la licenza media. Un percorso che lo ha entusiasmato, tanto che ha deciso di continuare a studiare. Proprio durante l'esame, Vincenzo ha spiegato il perché ricordando la volta in cui, settant'anni fa, aveva giocato a carte con gli astutissimi 'piciocus de crobi', al mercato vecchio di Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it

