BMW batte Mercedes nelle qualifiche della 8h Indianapolis, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge 2025. L’evento, in programma questa sera, sabato 18 ottobre, vedrà la M4 GT3 EVO n. 51 Random Vandals Racing scattare dalla pole dopo l’ottimo giro siglato nella Superpole da Phillip Eng. L’esperto austriaco ha battuto la Mercedes AMG GT3 EVO n. 80 Lone Star Racing di Jules Gounon e la BMW n. 777 Team WRT di Raffaele Marciello, rispettivamente a +0.012 ed a + 0.045 millesimi dalla vetta. Quarto posto invece per Kelvin van der Linde, iscritto con la BMW n. 46 WRT che vede in pista anche Charles Weerts e Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 8h Indianapolis: BMW svetta nelle qualifiche, 4° posto per Valentino Rossi