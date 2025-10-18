La settima giornata della Serie A 20252026 scatta oggi, sabato 18 ottobre, e si completerà lunedì 20 ottobre. Tre serate dense, un big match che accende l’Olimpico e una corsa televisiva tra DAZN, Sky e NOW che scandisce appuntamenti e abitudini dei tifosi davanti allo schermo. Il quadro generale del weekend Il calendario torna subito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - 7ª di Serie A: guida TV e streaming su DAZN, Sky e NOW