6 Unica per Ilary? No ecco a chi era dedicata la maglia Le rivelazioni di Totti

Per i tifosi di Roma e Lazio il derby è "la partita", e tutto ciò che si può ricollegare alla stracittadina presumibilmente più sentita d'Italia ha un forte valore simbolico che perdura negli anni: tra i momenti più iconici, in questo caso per i tifosi giallorossi dato che il match del 2002 si concluse con una roboante vittoria per 5-1, c'è quello del meraviglioso gol di Francesco Totti con un pallonetto da distanza siderale festeggiato con l'esposizione della celebre maglietta con la scritta "6 Unica". Fino ad oggi si pensava che quella stampata in rosso su una maglia di colore bianco fosse una dedica per Ilary Blasi: era il 10 marzo 2002 e i due ancora non stavano ufficialmente insieme ma avevano iniziato a frequentarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "6 Unica per Ilary? No, ecco a chi era dedicata la maglia". Le rivelazioni di Totti

News recenti che potrebbero piacerti

“Sei unica” non era dedicata a Ilary: dopo 23 anni Totti rinnega la maglia per la ex moglie https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/francesco_totti_ilary_blasi_sei_unica_maglia-424921487/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Totti rinnega la maglia "Sei Unica": «Non era per Ilary Blasi». Il retroscena svelato dopo 23 anni - facebook.com Vai su Facebook

"6 Unica per Ilary? No, ecco a chi era dedicata la maglia". Le rivelazioni di Totti - Il pallonetto meraviglioso nel derby contro la Lazio rimarrà per sempre negli occhi dei tifosi giallorossi, ma quella scritta aveva un altro significato ... Secondo msn.com

6 Unica” non l’ho dedicata a Ilary Blasi», Totti rompe il mito della maglietta iconica. Ecco a chi era dedicata – Il video - Oltre vent’anni dopo la memorabile esultanza del derby del 10 marzo 2002, Francesco Totti mette ordine su uno dei momenti più iconici della sua carriera. Da msn.com

Francesco Totti rinnega la maglia “6 Unica”: «Non era per Ilary Blasi. Oggi vivo tra avvocati e commercialisti». A chi era dedicata - Sono passati 23 anni, ma la storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi farà sempre sognare e discutere. Riporta msn.com