6 Unica non l’ho dedicata a Ilary Blasi Totti rompe il mito della maglietta iconica Ecco a chi era dedicata – Il video

Oltre vent'anni dopo la memorabile esultanza del derby del 10 marzo 2002, Francesco Totti mette ordine su uno dei momenti più iconici della sua carriera. In un'intervista a Prime Video Sport con Luca Toni, l'ex capitano della Roma ha spiegato che la celebre maglia con la scritta «6 Unica », alzata dopo aver segnato contro la Lazio, non era un messaggio d'amore per Ilary Blasi, come spesso raccontato, ma un omaggio ai tifosi giallorossi, e in particolare alla Curva Sud. Una versione che mette in discussione la narrazione consolidata, rafforzata nel tempo anche dal documentario Netflix dal titolo «Unica» di Ilary Blasi, ispirato alla presunta dedica.