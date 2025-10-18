40 secondi il film sull' omicidio di Willy Monteiro | Non era un eroe era un ragazzo gentile
Tratto dal libro di Federica Angeli, il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ricostruisce le ultime ventiquattr’ore di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro mentre cercava di difendere un amico. Un racconto sul coraggio, sulla gentilezza e sulla scelta di non restare indifferenti davanti alla violenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
