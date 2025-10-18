4 Di Sera la sparata di Caprarica | Meloni non è entrata nel suo ruolo
Nonostante Giorgia Meloni sia al governo da tre anni, per Antonio Caprarica non è entrata pienamente nel suo ruolo. Lo dice a 4 Di Sera Weekend, dove il giornalista commenta: "La presidente del Consiglio è un'efficace polemista. Purtroppo ancora non riesce a entrare pienamente nelle vesti del suo ruolo". Il motivo? "Un presidente del Consiglio non è più un capo fazione. Certo, è la guida di un partito ma ha un dovere di rappresentanza nazionale. Non può mai dimenticare il peso del ruolo e il compito. Una cosa è la polemica politica, tutt'altra cosa è quando invece - e qui è l'errore della Meloni - l'arroganza che manifesta nei confronti delle forze delle opposizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Anche questa sera è festa in borgo vittoria! La smania dei fuochi d'artificio è sempre più fuori controllo e sempre meno in sicurezza Questa sera all'altezza di via stradella via del ridotto. Alle 22.00 i fuochi rompono la tranquilla di chi stava già riposando e mette - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Pozzolo si difende in aula: "Io non ho sparato quella sera" - X Vai su X