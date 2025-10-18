Guarda un po’, tutti in piazza ma solo per contestare Israele, Trump, Meloni. Quando si tratta di puntare il dito contro i tagliagole di Hamas, tutti zitti. Basterebbe questa constatazione a mettere in imbarazzo i pro-Pal di casa nostra, manifestanti e intellettuali da salotto. E se a porla è Claudio Martelli, politico navigato e di certo non tacciabile di particolari simpatie per il centrodestra, fa ancora più effetto. A 4 di Sera Del Debbio e i suoi ospiti discutono se abbia ancora senso scendere in strada a protestare mentre a Gaza c’è il cessate il fuoco e si muore per mano degli stessi “partigiani islamici”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, "chissà perché": la martellata alle piazze pro Pal