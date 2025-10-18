33 euro quella al salmone 17 euro la margherita | Crazy Pizza promosso dagli influencer torinesi
Crazy Pizza ha aperto a Torino in Via Pietro Micca 1. La famosa e lussuosa pizzeria di Flavio Briatore, dopo mesi di attesa e di curiosità, da giovedì 16 ottobre ha finalmente iniziato ad accogliere la clientela."Siamo entusiasti di annunciare una nuova icona del lifestyle italiano nel cuore di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Tramezzino col salmone a 7 euro. Milano è finita, viva Milano - X Vai su X
SALMONE VEGANO INGREDIENTI: - acqua (primo ingrediente!) - amido modificato - trealosio (è uno zucchero) - addensanti: carragenina, gomma di konjac, farina di carrube - farina di riso - 1% proteine del riso - aceto tamponato - aromi - coloranti - sale - fibr - facebook.com Vai su Facebook