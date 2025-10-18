33 euro quella al salmone 17 euro la margherita | Crazy Pizza promosso dagli influencer torinesi
Crazy Pizza ha aperto a Torino in Via Pietro Micca 1. La famosa e lussuosa pizzeria di Flavio Briatore, dopo mesi di attesa e di curiosità, da giovedì 16 ottobre ha finalmente iniziato ad accogliere la clientela."Siamo entusiasti di annunciare una nuova icona del lifestyle italiano nel cuore di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
"33 euro quella al salmone, 17 euro la margherita": Crazy Pizza promosso dagli influencer torinesi - Tra gli anticipasti c'è la burrata a 16 euro, il prosciutto San Daniele a 20 euro, il prosciutto Pata Negra Joselito a 42 euro e le patatine fritte con parmigiano reggiano, tartufo nero e maionese al ... Da torinotoday.it