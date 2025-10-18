25 minuti di felicità | Enzo Iacchetti a Castelsangiovanni con il suo libro autobiografico

Una serata di parole, memoria e ironia, quella che martedì 28 ottobre vedrà protagonista Enzo Iacchetti presente alle ore 21 al Teatro Verdi di Castelsangiovanni per la presentazione del suo libro autobiografico "25 minuti di felicità". Il celebre attore e conduttore televisivo, presente sul.

