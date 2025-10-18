23enne ucciso nel parcheggio dell’università la scoperta choc | Sangue ovunque sull’asfalto Sul posto la polizia

Tragedia nella notte a Perugia. Un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell’ Università, in via Pascoli. Il corpo giaceva sull’asfalto, tra chiazze di sangue ben visibili. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era ormai più nulla da fare: il ragazzo è morto dissanguato per una coltellata alla gola. Secondo le prime testimonianze, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata poco prima, nei pressi di un locale frequentato da studenti. La lite, inizialmente verbale, sarebbe rapidamente degenerata, fino all’aggressione fatale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it