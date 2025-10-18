23enne ucciso nel parcheggio dell’università la scoperta choc | Sangue ovunque sull’asfalto Sul posto la polizia
Tragedia nella notte a Perugia. Un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell’ Università, in via Pascoli. Il corpo giaceva sull’asfalto, tra chiazze di sangue ben visibili. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era ormai più nulla da fare: il ragazzo è morto dissanguato per una coltellata alla gola. Secondo le prime testimonianze, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata poco prima, nei pressi di un locale frequentato da studenti. La lite, inizialmente verbale, sarebbe rapidamente degenerata, fino all’aggressione fatale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Omicidio a #Perugia: 23enne #ucciso con una #coltellata nel #parcheggio dell’#università https://umbriaon.it/omicidio-a-perugia-23enne-ucciso-con-una-coltellata-nel-parcheggio-delluniversita/… #Umbria #Marche #delitto #indagini #poliziadiStato - X Vai su X
Sono passati cinque giorni dall'omicidio che ha sconvolto Villach ma il dolore della città, spaventata e preoccupata, è ancora tangibile. Il 23enne siriano che ha ucciso con un coltello un 14enne e ferito altre cinque persone seguiva online i video di predicatori i - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, 23enne ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell’Università - Il delitto è avvenuto all’alba di sabato in via Pascoli, vicino alle facoltà di Economia e Matematica. Si legge su open.online
Giovane trovato morto a Perugia in parcheggio, ucciso con una coltellata alla gola: le ipotesi sull'omicidio - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio dell'Università di Perugia: accoltellato alla gola, in corso le indagini sull'omicidio ... Secondo virgilio.it
Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane delle Marche, di origini albanesi, sabato mattina intorno alle 4 nel parcheggio ... Lo riporta msn.com