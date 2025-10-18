18 ottobre 1279 la posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella

Firenze, 18 ottobre 2025 – Nel corso della festa di San Luca, venne celebrata il 18 ottobre 1279 la cerimonia della posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella, anche se di fatto i lavori avevano preso avvio già da tempo. La benedizione fu impartita dal cardinale Malabranca, nipote di Papa Niccolò III della casata Orsini, venuto a Firenze alla ricerca di una mediazione di pace tra Guelfi e Ghibellini. Nasceva così a Firenze una delle basiliche più importanti e belle di tutta Europa. I frati domenicani erano arrivati a Firenze molti anni prima, esattamente nel 1219, insediandosi in quella che all'epoca veniva chiamata Santa Maria delle Vigne e non a caso, dal momento che questa zona, che oggi è pieno centro storico, una volta era immersa nei campi e fuori dalla cinta muraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

