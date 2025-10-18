18 ottobre 1279 la posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella
Firenze, 18 ottobre 2025 – Nel corso della festa di San Luca, venne celebrata il 18 ottobre 1279 la cerimonia della posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella, anche se di fatto i lavori avevano preso avvio già da tempo. La benedizione fu impartita dal cardinale Malabranca, nipote di Papa Niccolò III della casata Orsini, venuto a Firenze alla ricerca di una mediazione di pace tra Guelfi e Ghibellini. Nasceva così a Firenze una delle basiliche più importanti e belle di tutta Europa. I frati domenicani erano arrivati a Firenze molti anni prima, esattamente nel 1219, insediandosi in quella che all'epoca veniva chiamata Santa Maria delle Vigne e non a caso, dal momento che questa zona, che oggi è pieno centro storico, una volta era immersa nei campi e fuori dalla cinta muraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi 16 Ottobre ricordiamo il 71° anniversario della solenne DEDICAZIONE della chiesa parrocchiale di Belvedere, avvenuta per mano del Vescovo di Vicenza Mons. Carlo Zinato nel 1954. Oggi ricorrono pure i 127 anni dalla posa della prima pietra da parte - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, 14 ottobre, la posa della prima pietra per la costruzione della Legge di Bilancio 2026: dall'IRPEF alle pensioni, le novità in cantiere - Fisco / Pubblico, Legge di Bilancio, MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - X Vai su X
18 ottobre 1279, la posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella - Firenze, 18 ottobre 2025 – Nel corso della festa di San Luca, venne celebrata il 18 ottobre 1279 la cerimonia della posa della prima pietra della basilica di Santa Maria Novella, anche se di fatto i ... Riporta lanazione.it