15enne accoltellato all’uscita da scuola nel centro storico di Napoli denunciato un 14enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stato un 14enne ad accoltellare, lo scorso 14 ottobre, un ragazzino di 15 anni poco dopo l’uscita dalla scuola in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. I carabinieri della Stazione di Napoli San Giuseppe hanno denunciato il ragazzino. Diversi i colpi inferti, in un’area prossima alla colonna vertebrale: il 15enne era stato ricoverato all’Ospedale Pellegrini con una prognosi di dieci giorni. Sulle motivazioni che fanno da sfondo all’aggressione sono ancora in corso accertamenti L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
