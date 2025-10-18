100 km al giorno per andare a scuola | il viaggio quotidiano di un alunno di 9 anni dopo la frana

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 ottobre, il crollo di un tratto della Strada provinciale 208 ha interrotto il collegamento tra Avio e San Valentino, in Trentino. Per Martin, nove anni, questo significa affrontare ogni giorno un viaggio di quasi 100 chilometri per raggiungere la sua scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

