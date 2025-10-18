Darma pubblica il 17 ottobre 2025 il suo EP d’esordio “Tutto torna”. L’artista veronese, classe 2002, presenta un progetto che riflette la sua visione di vita basata sul concetto del karma: ogni azione ha una conseguenza e nulla si perde. Il messaggio è chiaro: non mollare mai, resistere e agire con amore. Un progetto musicale profondo e autentico che unisce rap, trap e pop con messaggi universali di consapevolezza, karma e resilienza. L’esordio ufficiale di Darma con “Tutto Torna”. È disponibile dal 17 ottobre 2025 su tutte le piattaforme digitali per The Saifam Group “Tutto Torna”, l’ EP d’esordio ufficiale di Darma, giovane rapper e cantautore veronese classe 2002. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? “Tutto Torna”: il primo EP di Darma è fuori dal 17 ottobre su tutte le piattaforme digitali