? Moquette Blu | il nuovo singolo di MORMILE in radio dal 17 ottobre 2025

Dal 17 ottobre 2025 è in rotazione radiofonica “Moquette blu”, il nuovo singolo di Mormile disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 10 ottobre. “MOQUETTE BLU” è un brano pop che, tuttavia, porta in sé molteplici sfumature. Un ritorno importante per MORMILE: fuori “Moquette Blu”. È disponibile dal 10 ottobre 2025 su tutte le principali piattaforme digitali di streaming il nuovo singolo di MORMILE, “Moquette Blu”, e da venerdì 17 ottobre è entrato ufficialmente in rotazione radiofonica. Un brano pop raffinato e senza tempo, tra suggestioni anni ’60, suoni contemporanei e una storia personale di rinascita musicale Il brano segna un momento importante nel percorso artistico del cantautore napoletano, che torna con un sound personale, evocativo e fuori dalle mode passeggere, restituendo una canzone che unisce passato, presente e un pizzico di nostalgia futurista. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

