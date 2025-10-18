Mancano pochi giorni al 21° “Premio Bianca d’Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre 2025. Una edizione particolarmente importante perché proprio venerdì 24 ottobre uscirà “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo disco dove si potrà ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003 a 23 anni. Una nuova edizione del Premio Bianca d’Aponte: emozioni in arrivo ad Aversa. Il 24 e 25 ottobre il Teatro Cimarosa ospita la 21ª edizione del concorso per cantautrici “Premio Bianca d’Aponte”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ? Quasi al via il Premio Bianca d’Aponte 2025: due giorni di musica, emozioni e grandi ospiti ad Aversa