? Chiusura Temporanea e Rinnovamento per Maritz | La Maritozzeria di Iginio Massari

Lawebstar.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo solo otto mesi e una pioggia di recensioni negative (“immangiabili” e “prezzi eccessivi”), il locale milanese del Maestro Pasticcere chiude per lavori e annuncia un rebranding con il format dei “maritozzi gioiello”. Critiche Feroci e Scarsi Punteggi Online Inaugurata a Milano in corso di Porta Ticinese a febbraio 2025, “Maritz”, la “maritozzeria” monoprodotto di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

