Zverev fa i nomi di quattro tennisti che possono fermare Sinner e Alcaraz | Io e altri tre

Il tennista tedesco ammette la netta superiorità dello spagnolo e dell'italiano: "Sono anni luce davanti a noi. Ma non possiamo restare a guardare mentre ci battono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

NOT TOO BAD OR NOT TOO BAG? Nel backstage del Six Kings Slam, dopo aver giocato in campo con Sinner e scherzato con Zverev e Tsitsipas, Ubaldo è riuscito a incontrare anche Novak Djokovic. E per fortuna non era a mani vuote: Nole ha ricevut - facebook.com Vai su Facebook

Zverev fa i nomi di quattro tennisti che possono fermare Sinner e Alcaraz: “Io e altri tre” - Il tennista tedesco ammette la netta superiorità dello spagnolo e dell'italiano: "Sono anni luce davanti a noi ... Si legge su fanpage.it