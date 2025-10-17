Ztl Fascia Verde approvati progetti per completare varchi di accesso
In vista dell'ufficiale avvio delle limitazioni di accesso alla nuova Ztl Fascia Verde di Roma, la giunta Gualtieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per nuovi varchi. Varchi ZtlNegli scorsi mesi sono stati installati 51 varchi, in preparazione all'inizio delle restrizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Le regole sulla qualità dell’aria tornano in discussione: possibile rinvio del blocco ai diesel Euro 4 nella Fascia Verde. Info qui: https://odisseaquotidiana.com/2025/10/ztl-dietrofont-proroga-euro-4-diesel-roma.html… #ZTL #Trasporti - X Vai su X
Sabato in Campidoglio la protesta No-ZTL Fascia Verde ha attirato pochi partecipanti - facebook.com Vai su Facebook
Ztl fascia verde, ok a altri 71 varchi, nessuna multa automatica - Altri 71 nuovi varchi in arrivo a Roma per la Ztl Fascia Verde. Come scrive ansa.it
Ztl fascia verde, prima la protesta in Campidoglio e poi il referendum: la lotta per fermare i divieti - Dal 1° novembre 2025 scatteranno i divieti previsti dalla Regione Lazio nella Ztl fascia verde di Roma Il 1° novembre si avvicina. Lo riporta romatoday.it
Roma, protesta in Campidoglio contro la Ztl Fascia Verde: “Stop alle ecofollie” - Centinaia di cittadini in piazza contro i nuovi limiti alla circolazione e la politica ambientale della giunta Gualtieri ... Si legge su rainews.it