Zona Wagner si presenta alla città Ecco l’evento con i protagonisti

di Marianna Vazzana Crowdfunding civico, sviluppo digitale, community, AI e human experience. Sono le parole chiave di Zona Wagner, il progetto che ha connesso al 100% il mercato comunale coperto di Wagner, il più antico della città, nato nel 1929, al territorio circostante che coincide con il Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli - De Angeli. Un traguardo raggiunto grazie al Bando “ Alleanze di Quartiere “, che il mercato si è aggiudicato lo scorso luglio. Così la “Community“ potrà estendersi aggiungendo servizi e allargando il centro commerciale diffuso già esistente. Martedì prossimo, 21 ottobre, il progetto verrà presentato: ci saranno l’assessore al Commercio del Comune di Milano Alessia Cappello, la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati e l’assessore allo Sviluppo Economico del Municipio 7 Roberta Lamberto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

