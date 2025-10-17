Zola difende l’ex bianconero | L’ho visto crescere alla Juve è un calciatore intelligente e che sa giocare a pallone Può arrivare
Zola analizza il momento difficile dell’ex bianconero: per arrivare al top, il talento in campo non basta, serve la giusta gestione fuori dal campo. Un talento cristallino, un giocatore che sembrava destinato a una carriera da predestinato e che ora sta vivendo un momento di appannamento. Il “black out” di Nicolò Fagioli, ex centrocampista bianconero oggi in forza alla Fiorentina, è uno dei temi più discussi. A offrire una chiave di lettura lucida e saggia è una leggenda del calcio italiano, Gianfranco Zola, che lo ha visto crescere e ne conosce il potenziale. Zola: la ricetta per la rinascita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
