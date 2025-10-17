Zlatan Ibrahimovic si gode un momento di relax in sauna
Zlatan Ibrahimovic si concede una pausa rigenerante. Il dirigente del Milan ha condiviso sui social un video in cui appare in sauna, immerso nel relax e intento ad ammirare il paesaggio all'esterno. Un momento di tranquillità per l'ex attaccante, sempre molto attivo anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
