Zirkzee Roma l’attaccante del Manchester United piace anche a un altro club di Premier! Tutti i dettagli
Zirkzee Roma, l’attaccante ex Bologna in forza allo United piace in Premier League! Ecco dove potrebbe giocare l’olandese Joshua Zirkzee si prepara a essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante olandese, arrivato al Manchester United nell’estate 2024 per 42,5 milioni di euro dal Bologna, strappato alla concorrenza del Milan, potrebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sirene inglesi per Zirkzee: la Roma resta alla finestra https://www.romanews.eu/sirene-inglesi-per-zirkzee-la-roma-resta-alla-finestra/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
#Zirkzee nel mirino della #Roma: piace anche a #Como e #WestHam #ASRoma https://pagineromaniste.com/zirkzee-nel-mirino-della-roma-piace-anche-a-como-e-west-ham-1/… - X Vai su X
Roma su Zirkzee, l'attaccante del Manchester United interessa anche al West Ham - Quando potrà lasciare il Manchester United, dove era arrivato nell'estate del 2024 per 42,5 milioni di euro dal ... Scrive msn.com
Quanto guadagna Zirkzee al Manchester United - L'attaccante dei Red Devils è una delle idee di mercato della Roma se i centravanti nei prossimi mesi non dovessero ingranare ... Come scrive msn.com
Zirkzee alla Roma, nuove conferme: la formula dell’affare e retroscena Gasperini - Si alimentano sempre di più le voci relative ad un possibile ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee. Segnala fantamaster.it