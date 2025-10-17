Ziliani sul bilancio della Juventus | Fuori di oltre 260 milioni altro che multa lieve! I bianconeri rischiano grosso

Inter News 24 Ziliani commenta il bilancio della Juventus, che rischia molto in seguito alle irregolarità fiscali degli ultimi anni. La Juventus è nuovamente al centro dell’attenzione per il Fair Play Finanziario. Come confermato dal club bianconero tramite il fascicolo allegato al bilancio al 30 giugno 2025, l’ UEFA ha aperto un procedimento nei suoi confronti riguardo al potenziale sforamento delle normative economico-finanziarie per il triennio 20222023-20242025. L’esito di questo procedimento, che terrà conto delle prospettive finanziarie per l’anno in corso e per i prossimi, è atteso nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ziliani sul bilancio della Juventus: «Fuori di oltre 260 milioni, altro che multa lieve! I bianconeri rischiano grosso»

