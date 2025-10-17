Zerbini e scendiletto

Prima l’Italia non pagava dazi agli Usa, adesso invece paghiamo il 15%, mentre i beni americani in Europa non pagano nulla. Ma i nostri governanti non erano sovranisti e patrioti? Wilma Ranno via email Gentile lettrice, sì, ma si erano scordati di dirci che erano patrioti americani e all’occorrenza anche israeliani. E non è solo questione di dazi. In tre anni di governo Meloni siamo passati da un vassallaggio silente che durava dal 1945 a uno stato di servitù attiva. Prima si viveva una sorta di tran tran con l’egemonia statunitense determinante nelle decisioni politico-economiche, ma che ci lasciava qualche spazio di libertà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it