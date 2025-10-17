Zenith squalifica finita Lo sfogo di Valentini

"Assolto perchè il fatto non sussiste. Avrei voluto fosse questo il finale. Non è andata proprio così. Il fatto è esistito e, come mia abitudine, mi sono preso tutte le responsabilità". Inizia così il comunicato-sfogo del presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini, che torna a parlare ufficialmente appena conclusi i 6 mesi di inibizione rimediati a causa del tesseramento irregolare del difensore Tempestini, costato indirettamente la retrocessione dalla serie D in Eccellenza alla prima squadra. "Tutti possono sbagliare, come è successo al dirigente da noi incaricato. Ma se la colpa fosse rimasta circoscritta all’errore commesso, non avremmo subito le conseguenze che invece si sono verificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it