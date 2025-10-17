Zelensky | ‘Putin non è più coraggioso di Hamas o di altri terroristi’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un’azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziare le difese contro la Russia. “Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Zelensky: 'Migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate a Kiev'. Putin: 'Sarebbero bersagli - "Migliaia" di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell'ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati di Kiev contro la Russia. Segnala ansa.it

