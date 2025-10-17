Zelensky incontra i produttori di missili Tomahawk | Ma Trump frena | Non possiamo impoverire il nostro Paese

Trump sente Putin: "Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest". Cremlino: "Colloquio franco e basato sulla fiducia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky incontra produttori missiliUcraina, Zelensky incontra i produttori americani di missili Patriot e Tomahawk - Oggi il leader ucraino si vedrà alla Casa Bianca con Donald Trump che dopo la telefonata con il presidente russo Vladimir Putin sembra frenare sulla fornitura dei Tomahawk. milanofinanza.it scrive

zelensky incontra produttori missiliGuerra in Ucraina, Zelensky in Usa incontra i fabbricanti di missili Tomahawk - Il leader ucraino Volodymyr Zelensky è giunto in Usa dove incontrerà i fabbricanti di missili Tomahawk e anche il presidente Donald Trump. Lo riporta notizie.it

zelensky incontra produttori missiliGuerra Ucraina, Zelensky incontra i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot. Oggi vertice con Trump a Washington. - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziar ... Come scrive ilgazzettino.it

