Zelensky il look con la giacca nera alla Casa Bianca Trump lo promuove | Davvero bella mi piace molto
Il tema dell'abito di Zelensky torna d'attualità in occasione della visita di questa sera alla Casa Bianca. Dopo il primo incontro il presidente ucraino fu criticato per essersi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
hanno discusso, ieri, telefonicamente, Zelensky e Trump - X Vai su X
Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Zelensky piagnucola e si rivolge a Trump! __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky, il look con la giacca nera alla Casa Bianca. Trump lo promuove: «Davvero bella, mi piace molto» - Il tema dell'abito di Zelensky torna d'attualità in occasione della visita di questa sera alla Casa Bianca. Come scrive msn.com
Trump accoglie Zelensky: “Dare i Tomahawk sarebbe escalation ma ne parleremo” - In agenda i missili e i sistemi di difesa aerea, dopo la “frenata” ieri di Trump seguita alla telefonata con Putin ... Scrive rsi.ch
Trump accoglie Zelensky: “Penso che Putin voglia porre fine alla guerra” - In agenda i missili e i sistemi di difesa aerea, dopo la “frenata” ieri di Trump seguita alla telefonata con Put ... Si legge su rsi.ch