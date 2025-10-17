Zelensky il look con la giacca nera alla Casa Bianca Trump lo promuove | Davvero bella mi piace molto

Ilmessaggero.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema dell'abito di Zelensky torna d'attualità in occasione della visita di questa sera alla Casa Bianca. Dopo il primo incontro il presidente ucraino fu criticato per essersi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

zelensky il look con la giacca nera alla casa bianca trump lo promuove davvero bella mi piace molto

© Ilmessaggero.it - Zelensky, il look con la giacca nera alla Casa Bianca. Trump lo promuove: «Davvero bella, mi piace molto»

Approfondisci con queste news

zelensky look giacca neraZelensky, il look con la giacca nera alla Casa Bianca. Trump lo promuove: «Davvero bella, mi piace molto» - Il tema dell'abito di Zelensky torna d'attualità in occasione della visita di questa sera alla Casa Bianca. Come scrive msn.com

zelensky look giacca neraTrump accoglie Zelensky: “Dare i Tomahawk sarebbe escalation ma ne parleremo” - In agenda i missili e i sistemi di difesa aerea, dopo la “frenata” ieri di Trump seguita alla telefonata con Putin ... Scrive rsi.ch

zelensky look giacca neraTrump accoglie Zelensky: “Penso che Putin voglia porre fine alla guerra” - In agenda i missili e i sistemi di difesa aerea, dopo la “frenata” ieri di Trump seguita alla telefonata con Put ... Si legge su rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Look Giacca Nera