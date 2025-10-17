Zelensky è arrivato alla Casa Bianca | colloquio in corso Il Cremlino conferma | Bilaterale Putin-Trump entro 2 settimane

La Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». La risposta ungherese: «Garantiamo l'ingresso del presidente russo nel nostro Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky 232 arrivato casaZelensky alla Casa Bianca per i missili Tomahawk. Ma ora Trump frena - Dopo l'arrivo negli Usa, Zelensky ha incontrato i funzionari Raytheon e Lockheed Martin, che producono rispettivamente i sistemi di difesa antiaerea Patriot e i missili a lungo raggio Tomahawk. Scrive tg.la7.it

zelensky 232 arrivato casaOggi Zelensky alla Casa Bianca, sul tavolo la fornitura di missili Tomahawk. Trump frena: “Servono anche a noi, non possiamo esaurire le scorte” - Putin in Ungheria: "Si terrà dopo il faccia a faccia tra i ministri degli Esteri Rubio e Lavrov" Donald Trump &#232; apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Uc ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

zelensky 232 arrivato casaZelensky alla Casa Bianca per chiedere i Tomahawk. Mosca: «Danno alla pace» - Volodymyr Zelensky atterra a Washington forse nel momento più delicato della guerra dal 2022. Lo riporta ilmessaggero.it

