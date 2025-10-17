Zelensky da Trump | Putin non è pronto alla pace ma con il tuo aiuto la guerra finirà Il presidente degli Usa | Grandi progressi

La Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». La risposta ungherese: «Garantiamo l'ingresso del presidente russo nel nostro Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky da Trump: «Putin non è pronto alla pace, ma con il tuo aiuto la guerra finirà». Il presidente degli Usa: «Grandi progressi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Zelensky da Trump alle 19, i missili Tomahawk al centro dei colloqui. Da Orbán "garanzie" a Putin sul vertice, ma per la Cpi deve arrestarlo. C'è anche il nodo dei paesi europei che l'aereo del presidente russo dovrà sorvolare per arrivare a Budapest. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #17ottobre 2025 - ore 12 #Zelensky #Trump #Ucraina #Russia #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Perù #Ranucci #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Giorgetti #BrigitteBardot #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Cosa ci si aspetta dall’incontro fra Trump e Zelensky - Sarà oggi a Washington: l'Ucraina cercherà di ottenere i missili Tomahawk, ma è difficile fare previsioni su come andrà visti anche i precedenti ... Si legge su ilpost.it

Guerra Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky a Washington. Il tyconn: «Tomahawk a Kiev? Anche noi ne abbiamo bisogno» - Velivoli senza pilota (Uav) ucraini hanno danneggiato diverse sottostazioni elettriche nella Repubblica di Crimea, ha affermato il capo regionale Sergey Aksyonov, aggiungendo che sono in corso i lavor ... ilmattino.it scrive

Trump parlerà oggi con Putin alla vigilia dell'incontro con Zelensky a Washignton - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlerà oggi con l'omologo russo, Vladimir Putin, alla viglia dell'incontro a Washington con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Riporta tg.la7.it