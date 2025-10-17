Zelensky da Trump la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere

(Adnkronos) – Una cravatta patriottica o una provocazione? Alla Casa Bianca arriva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto da Donald Trump in un incontro allargato alle due delegazioni. Con il presidente degli Stati Uniti ci sono membri del gabinetto. Ci sono il vicepresidente JD Vance, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario di Stato .

