Zelensky cerca di far capire che per fermare Putin servono i Tomahawk Trump aspetta

Fra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, soltanto il primo è convinto che ci siano grandi possibilità di far finire la gu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelensky cerca di far capire che per fermare Putin servono i Tomahawk. Trump aspetta

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000 - #Ucraina, #Zelensky cerca armi e venerdì vede #Trump. #Onu irritata #15ottobre #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Putin #Mosca #Kiev @tg2000it - X Vai su X

Zelensky-Trump, seconda telefonata in due giorni: "Discusse armi a lungo raggio".Cremlino: estrema preoccupazione per la possibile fornitura dei missili Usa "Tomahawk". Kiev: la Russa cerca di ingannare l'Aiea sulla Centrale Zaporizhzhia - facebook.com Vai su Facebook

Oggi Zelensky alla Casa Bianca, sul tavolo la fornitura di missili Tomahawk. Trump frena: “Servono anche a noi, non possiamo esaurire le scorte” - Putin in Ungheria: "Si terrà dopo il faccia a faccia tra i ministri degli Esteri Rubio e Lavrov" Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Uc ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Zelensky, per Putin summit in Alaska è vittoria personale - Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'incontro di Ferragosto in Alaska con Donald Trump è "una vittoria personale" per Vladimir Putin. Segnala ansa.it

Zelensky: "Non mi serve il permesso di Trump per colpire la Russia". Lavrov: "Niente faccia a faccia con Putin" - Sembra passata una vita da quel 15 agosto, quando in Alaska Trump e Putin si stringevano la mano e si parlava di tregua in Ucraina a un passo. Lo riporta affaritaliani.it