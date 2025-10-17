Zelensky arriva a Washington per l' incontro con Donald Trump – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 Il presidente ucraino Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Donald Trump. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Dopo l’umiliazione in Alaska, il presidente americano ora dice che andrà a trovare l’amico Putin a Budapest, casa del caudillo ungherese. Domani arriva Zelensky alla Casa Bianca. - X Vai su X

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram di aver avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, definendola “una buona conversazione, molto produttiva”. L’incontro a distanza arriva a pochi giorni dall’accordo siglato tra I - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky a Washington. Il tyconn: «Tomahawk a Kiev? Anche noi ne abbiamo bisogno» - Velivoli senza pilota (Uav) ucraini hanno danneggiato diverse sottostazioni elettriche nella Repubblica di Crimea, ha affermato il capo regionale Sergey Aksyonov, aggiungendo che sono in corso i lavor ... Lo riporta ilmattino.it

Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Donald Trump - (Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 Il presidente ucraino Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Donald Trump. Da quotidiano.net

Cosa ci si aspetta dall’incontro fra Trump e Zelensky - Sarà oggi a Washington: l'Ucraina cercherà di ottenere i missili Tomahawk, ma è difficile fare previsioni su come andrà visti anche i precedenti ... Riporta ilpost.it