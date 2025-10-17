Zelensky alla Casa Bianca | Servono forti garanzie di sicurezza per l' Ucraina

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Prima di tutto, penso che dobbiamo sederci e parlare. Il secondo punto: abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Anche adesso in Medio Oriente è molto difficile mantenere il cessate il fuoco. Ovunque, in ogni guerra, è molto difficile. Vogliamo la pace. Putin non vuole. Ecco perché abbiamo bisogno di fare pressione su Putin. Parleremo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo delle trattative, sia bilaterale, trilaterale, non importa, conta solo la pace. Non parliamo di Nato. Ma la cosa più importante per il popolo ucraino che ogni giorno è sotto attacco è la sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky alla Casa Bianca: Servono forti garanzie di sicurezza per l'Ucraina

Approfondisci con queste news

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington, alla Casa Bianca, per l'incontro con Donald Trump. Al centro dell'incontro le richieste ucraine di un nuovo invio di armi da parte degli Stati Uniti, in particolare missili Tomahawk e sistemi di dife - facebook.com Vai su Facebook

Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky oggi alla Casa Bianca. #Trump: vertice con Putin a Budapest - X Vai su X

Zelensky cerca di far capire che per fermare Putin servono i Tomahawk. Trump aspetta - La missione del presidente ucraino a Washington è stata doppiamente complicata: è andato a chiedere le armi adatte a spaventare il Cremlino dimostrando al presidente americano che servono a ottenere i ... Si legge su ilfoglio.it

Oggi Zelensky alla Casa Bianca, sul tavolo la fornitura di missili Tomahawk. Trump frena: “Servono anche a noi, non possiamo esaurire le scorte” - Putin in Ungheria: "Si terrà dopo il faccia a faccia tra i ministri degli Esteri Rubio e Lavrov" Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Uc ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Trump gela Zelensky: "I missili Tomahawk servono a noi". Poi l'annuncio: "Entro due settimane vedrò Putin" - Il presidente ucraino è già negli Usa per il vertice alla Casa Bianca e commenta così: "Mosca ha ripreso il dialogo perché ha paura" ... Come scrive affaritaliani.it