Zelensky alla Casa Bianca | Serve il cessate il fuoco noi pronti a parlare | Trump | Putin vuole che la guerra finisca

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pranzo di lavoro tra i due si affronterà anche la questione dei missili Tomahawk e sistemi di difesa aerea, dopo la "frenata" di ieri da parte del tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky alla casa bianca serve il cessate il fuoco noi pronti a parlare trump putin vuole che la guerra finisca

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky alla Casa Bianca: "Serve il cessate il fuoco, noi pronti a parlare" | Trump: "Putin vuole che la guerra finisca"

