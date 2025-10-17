Zelensky alla Casa Bianca | Serve il cessate il fuoco noi pronti a parlare | Trump | Putin vuole che la guerra finisca

Nel pranzo di lavoro tra i due si affronterà anche la questione dei missili Tomahawk e sistemi di difesa aerea, dopo la "frenata" di ieri da parte del tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky alla Casa Bianca: "Serve il cessate il fuoco, noi pronti a parlare" | Trump: "Putin vuole che la guerra finisca"

Altri contenuti sullo stesso argomento

#TG2000 - Le speranze di pace per l’Ucraina. Nelle prossime ore, l’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. #17ottobre #Zelensky #CasaBianca #Budapest #Trump #Putin #Ucraina #NATO #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Po - facebook.com Vai su Facebook

Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky oggi alla Casa Bianca. #Trump: vertice con Putin a Budapest - X Vai su X

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... ansa.it scrive

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca - Il presidente ucraino incontrerà questa sera Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin (ANSA) ... Scrive ansa.it

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca - Ora i due avranno un pranzo di lavoro nella Cabinet Room, mentre nelle due precedenti visite di quest'anno gl ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it