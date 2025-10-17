Zelensky alla Casa Bianca Appuntamento a Budapest per Trump e Putin

Le speranze di pace per l’Ucraina. Nelle prossime ore, l’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Zelensky alla Casa Bianca. Appuntamento a Budapest per Trump e Putin

Leggi anche questi approfondimenti

RaiAccessibilità. . Esplosione sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Indaga l’antimafia. Solidarietà da parte della Meloni, della politica e della Rai Zelensky a Washington per incontrare Trump. Ieri il presidente Usa ha annunciato entro due settimane un nu - facebook.com Vai su Facebook

Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky oggi alla Casa Bianca. #Trump: vertice con Putin a Budapest - X Vai su X

Oggi Zelensky alla Casa Bianca, sul tavolo la fornitura di missili Tomahawk. Trump frena: “Servono anche a noi, non possiamo esaurire le scorte” - Putin in Ungheria: "Si terrà dopo il faccia a faccia tra i ministri degli Esteri Rubio e Lavrov" Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all’Uc ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Trump chiama Putin alla vigilia dell’incontro con Zelensky: alta tensione alla Casa Bianca - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è al centro di una mossa diplomatica di altissimo profilo che evidenzia la complessità e la ... Si legge su thesocialpost.it

Zelensky alla Casa Bianca per chiedere i Tomahawk. Mosca: «Danno alla pace» - Volodymyr Zelensky atterra a Washington forse nel momento più delicato della guerra dal 2022. ilmessaggero.it scrive