“Faremo finire la guerra”. Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale per la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto positivamente.”Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio ”. ”La guerra in Medio Oriente era molto più complicata” rispetto a quella in Ucraina, aggiunge, e ”siamo riusciti a risolverla”, per cui ”sono molto ottimista che siamo molto vicini alla fine della guerra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Zelensky a Trump: «Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto la guerra finirà». Il presidente Usa frena sui missili Tomahawk