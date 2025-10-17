Zelensky a Trump | Putin non vuole la pace ma con il tuo aiuto la guerra finirà Il presidente Usa frena sui missili Tomahawk
“Faremo finire la guerra”. Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale per la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto positivamente.”Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio ”. ”La guerra in Medio Oriente era molto più complicata” rispetto a quella in Ucraina, aggiunge, e ”siamo riusciti a risolverla”, per cui ”sono molto ottimista che siamo molto vicini alla fine della guerra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
