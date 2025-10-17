Zelensky a Trump | Putin non vuole la pace ma con il tuo aiuto la guerra finirà Il leader Usa | vogliamo che accada senza Tomahawk
Il presidente ucraino accolto alla Casa Bianca. Il Cremlino conferma: «Incontro Trump-Putin tra due settimane». E la Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane ? https://l.euronews.com/C3a1 - X Vai su X
Zelensky da Trump alle 19, i missili Tomahawk al centro dei colloqui. Da Orbán "garanzie" a Putin sul vertice, ma per la Cpi deve arrestarlo. C'è anche il nodo dei paesi europei che l'aereo del presidente russo dovrà sorvolare per arrivare a Budapest. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky alla casa Bianca: "Putin non vuole la pace, ma la guerra finirà grazie a Trump" - Volodymyr Zelensky è arrivato alle 19:30 ora italiana, l’una e mezza alla Casa Bianca. Lo riporta tg.la7.it
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: "Putin vuole che la guerra finisca" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto alla Casa Bianca poco prima delle 13:30 ora locale (le 19:30 in Italia) per la sua terza visita a Donald Trump. Da msn.com
Trump, Putin vuole che la guerra finisca - "Putin vuole che la guerra finisca": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky, sostenendo che le cose "stanno andando abbastanza bene" (ANSA). Segnala ansa.it