Zelensky a Trump | Putin non vuole la pace ma con il tuo aiuto la guerra finirà Il leader Usa | vogliamo che accada senza Tomahawk

Xml2.corriere.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino accolto alla Casa Bianca. Il Cremlino conferma: «Incontro Trump-Putin tra due settimane». E la Corte penale internazionale: «Se Putin entra in Ungheria deve essere arrestato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky a trump putin non vuole la pace ma con il tuo aiuto la guerra finir224 il leader usa vogliamo che accada senza tomahawk

© Xml2.corriere.it - Zelensky a Trump: «Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto la guerra finirà». Il leader Usa: vogliamo che accada senza Tomahawk

Contenuti che potrebbero interessarti

zelensky trump putin vuoleZelensky alla casa Bianca: "Putin non vuole la pace, ma la guerra finirà grazie a Trump" - Volodymyr Zelensky è arrivato alle 19:30 ora italiana, l’una e mezza alla Casa Bianca. Lo riporta tg.la7.it

zelensky trump putin vuoleTrump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: "Putin vuole che la guerra finisca" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto alla Casa Bianca poco prima delle 13:30 ora locale (le 19:30 in Italia) per la sua terza visita a Donald Trump. Da msn.com

zelensky trump putin vuoleTrump, Putin vuole che la guerra finisca - "Putin vuole che la guerra finisca": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con Volodymr Zelensky, sostenendo che le cose "stanno andando abbastanza bene" (ANSA). Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Trump Putin Vuole