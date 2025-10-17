Zelensky a Trump | Noi vogliamo la pace Putin no
Il presidente russo Vladimir Putin "non è pronto" per la pace. Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. "Noi vogliamo la pace e la cosa più importante per il popolo ucraino, che subisce attacchi ogni giorno, è avere garanzie di sicurezza davvero forti", ha aggiunto il presidente ucraino nel corso dell'incontro con il presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Ora i due avranno un pranzo di lavoro nella Cabinet Room, mentre nelle due precedenti visite di quest’anno gli incontri si erano tenuti nello Studio Ovale. In agenda i missili Tomahawk e sistemi - facebook.com Vai su Facebook
L'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky segue la lunga chiamata tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin, che si vedranno a Budapest nelle prossime settimane ? https://l.euronews.com/C3a1 - X Vai su X
Zelensky alla casa Bianca: "Putin non vuole la pace, ma la guerra finirà grazie a Trump" - Volodymyr Zelensky è arrivato alle 19:30 ora italiana, l’una e mezza alla Casa Bianca. Secondo tg.la7.it
Zelensky a colloquio con Trump: "Putin non vuole la pace". Il Tycoon: "Ci riusciremo anche senza missili Tomahawk" - Si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere di pace, missili Tomahawk e garanzie di sicurezza per l’Ucraina ... Da msn.com
Ucraina, Zelensky: "Putin non è ancora pronto per la pace, ma fiducia in Trump" - Il presidente ucraino Volodimir Zelenski ha dichiarato, durante un incontro alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense Donald Trump, che ... Da iltempo.it