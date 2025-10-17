Il presidente russo Vladimir Putin "non è pronto" per la pace. Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. "Noi vogliamo la pace e la cosa più importante per il popolo ucraino, che subisce attacchi ogni giorno, è avere garanzie di sicurezza davvero forti", ha aggiunto il presidente ucraino nel corso dell'incontro con il presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky a Trump: "Noi vogliamo la pace, Putin no"