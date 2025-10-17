Zelensky a colloquio con Trump | Putin non vuole la pace Il Tycoon | Ci riusciremo anche senza missili Tomahawk
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un nuovo incontro dedicato alla guerra in Ucraina e al futuro degli aiuti militari statunitensi a Kiev. A differenza delle precedenti visite, svoltesi nello Studio Ovale, l'incontro odierno si tiene nella Cabinet Room, dove i due leader partecipano a un pranzo di lavoro.
