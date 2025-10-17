Zazzaroni svela | Neymar all’Inter? Ecco cosa mi ha detto Ausilio…

Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dopo la lunga intervista concessa da Piero Ausilio al Corriere dello Sport, in cui il direttore sportivo dell’ Inter ha toccato temi legati a mercato, rinnovi e prospettive future del club, è emerso un curioso retroscena svelato dal direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni. Il giornalista ha raccontato di essersi reso conto, solo a posteriori, di aver dimenticato una domanda che avrebbe potuto dare una svolta inaspettata all’intervista: quella riguardante Neymar, recentemente accostato ai nerazzurri dopo essersi proposto nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni svela: «Neymar all’Inter? Ecco cosa mi ha detto Ausilio…»

